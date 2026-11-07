Debutanternas succé i Tre Kronor: "Klagar inte"

Filip Eriksson och Victor Stjernborg blev båda målskyttar i sina Tre Kronor-debuter.

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I torsdags lyckades Tre Kronor besegra Tjeckien efter straffläggning i Rikard Grönborgs första match tillbaka som förbundskapten. Nu har Sverige rest till Finland för fortsättningen i Nocco Hockey Games där Schweiz i dag stod för motståndet.

Där kastade Tre Kronor om lite i kedjorna och bytte ut en del av manskapet. Det innebar att Victor Stjernborg fick komma in och göra debut i Tre Kronor efter att ha varit utanför i torsdags.

Victor Stjernborg målskytt i Tre Kronor-debuten

Då tog Stjernborg tillvara på chansen direkt och blev målskytt tio minuter in i sin debut efter att Filip Cederqvist vunnit pucken högt och Stjernborg skjutit in pucken under den schweiziska målvakten.

– Kolla vad bra, Stjernborg i debuten. Så där gör man när man får chansen i Tre Kronor, säger SVT:s kommentator Linus Eklund.

– Det är bra av Cederqvist som vinner den närkampen och sedan får han inte träff på den Stjernborg men det är bara att fråga målvakter, det är nästan svårare. Han vill nog sätta den där högt men den går in mellan benen i stället, jag tror inte att han klagar. Kul debut. Han hade ju en chans i sitt första byte också och får nu göra mål, säger expertkommentatorn Jonas Andersson.

Sverige tappade – men reste sig igen mot Schweiz

Tre Kronor ledde därmed med 1-0 efter första perioden, men när lagen kom ut för andra perioden blev det en helt annan matchbild. Sverige kom ut riktigt svagt vilket ledde till att Schweiz kunde vända på matchen. Först fick Schweiz spela i powerplay och kvitterade till 1-1 genom den förre Frölundabacken Dominik Egli som sköt in pucken bakom svenske målvakten Arvid Holm.

När Sverige sedan fick spela powerplay blev det mål igen – för Schweiz. Tre Kronor tappade pucken vilket ledde till att Schweiz kunde vända där Sven Andrighetto spelade över till Denis Malgin som satte 1-2 i boxplay. Tre Kronor var ställda mot repen där Schweiz var det klart bättre laget i första halvan av mittperioden.

Sedan spottade Tre Kronor upp sig och lyckades kvitterade genom Adam Ollas Mattsson. FBK-backen, som inte heller spelade i torsdags, sköt ett skott från blålinjen som gick hela vägen in i nätet. I tredje perioden kunde Sverige sedan vända tillbaka och återta ledningen.

Filip Eriksson hjälte för Tre Kronor i debuten

Det var då ytterligare en debutant som gjorde mål. Jack Berglund stod för en fin framspelning till Filip Eriksson som stod på bortre stolpen och vinklade sina skridskor för att pucken skulle styras in i mål. Målet godkänns eftersom det inte är en sparkrörelse.

Filip Eriksson fick, precis som Victor Stjernborg, kallas in till Tre Kronor sedan Lucas Elvenes och Fredrik Olofsson lämnat återbud. Han klev också in och fick debutera i dagens match och blev således målskytt direkt i debuten.

Efter det svenska ledningsmålet började Schweiz ta över mer i jakten på en kvittering. Då klev dock Arvid Holm upp med flera högklassiga räddningar för att se till att 3-2-ledningen stod sig. När Sverige sedan fick spela powerplay i slutet av matchen kunde de blågula också avgöra. Jacob Larsson sköt 4-2 för att punktera matchen.

Tre Kronor tar därmed sin andra raka seger i årets Euro Hockey Tour-säsong. I morgon väntar en avgörande match mot värdnationen Finland för att avgöra vilka som tar hem Nocco Hockey Games.

Sverige – Schweiz 4–2 (1-0,1-2,2-0)

Sverige: Victor Stjernborg, Adam Ollas Mattsson, Filip Eriksson, Jacob Larsson.

Schweiz: Dominik Egli, Denis Malgin.