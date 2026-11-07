Allvarlig olycka i JVM-genrepet – fick skridsko över halsen

Matúš Válek fördes till sjukhus efter att ha fått en skridsko över halsen i Nyköping.

Foto: Bildbyrån & Dynamo Pardubice/X

Under veckan spelas det sista genrepet inför Junior-VM på herrsidan där Sverige, Finland, Schweiz, Tjeckien och Slovakien möts i Nyköping. Under lördagseftermiddagen möttes Tjeckien och Slovakien i en match på Rosvalla i Nyköping.

Matchen avbruten - efter allvarliga olyckan

Då inträffade dock en allvarlig olycka som innebar att matchen avbröts efter 14:29 minuters spel i första perioden, rapporterar Södermanlands Nyheter . Det var i samband med en tekning som olyckan inträffade där Slovakiens Matúš Válek fick en skridsko över halsen. Válek böjde sig framåt i samband med tekningen och när en tjeckisk spelare ramlade träffade hans skridsko i halsen på Matúš Válek.

Sjukvårdare var snabbt framme efter olyckan och 17-åringen fick vård direkt i spelarbåset. En ambulans åkte sedan in på isen och efter att Matúš Válek vårdats i båset under en tid kördes han med ambulans till sjukhus i Nyköping. Senare meddelade arrangören att matchen avbröts och inte heller kommer att återupptas under dagen.

Matúš Válek förd till sjukhus: "Är utom fara"

Slovakiens hockeyförbund ger sedan en uppdatering om Váleks status.

”Tack vare spelarens medvetna reaktion och snabba ingripanden från sjukvårdspersonal och medlemmar från det slovakiska U20-landslaget i hockey, fördes spelaren snabbt till sjukhus. Han är för närvarande stabiliserad och utom fara”, skriver man.

Även Matúš Váleks klubb i Tjeckien, HC Dynamo Pardubice, ger en uppdatering om 17-åringens status.

"Matúši, hela Dynamo är med dig! Matúš är inte i livsfara och är i läkares omsorg. Vi håller tummarna för att allt går bra och att du är tillbaka på isen så snart som möjligt", skriver klubben.