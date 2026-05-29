Marcus Karlberg står fortsatt inför en oviss framtid i Leksand. Nu öppnar forwarden upp om situationen.

– Jag vet fortfarande vad jag kan prestera, säger han till Falu-Kuriren.

Marcus Karlberg om framtiden.

Leksandsforwarden Marcus Karlberg befinner sig fortfarande i ett osäkert läge kring sin framtid. Sex veckor har gått sedan 26-åringen senast uttalade sig om situationen efter SHL-degraderingen och kvalförlusten för Leksand.

Nu meddelar Karlberg att läget i stort sett är oförändrat.

– Det har inte hänt så mycket mer än och att vi fortsatt pratar och vet var vi har varandra. Det ska förhoppningsvis börja röra lite på sig i närtid, säger forwarden till Falu-Kuriren.

26-åringen menar att det dröjer på grund av att han funderar över vad som är bäst för både han själv och föreningen. Parterna har en fortsatt bra och regelbunden dialog.

Karlberg spelade på sprutor: ”Hade svårt”

Fjolårssäsongen blev tuff för många spelare, där Karlberg var en av de som hade svårt att hitta formen.

– Självklart är det så, jag hade svårt att komma in i säsongen, blev skadad tidigt och spelade knappt någon försäsongsmatch. Jag tvingades spela med småskador och på sprutor vilket var nytt, tidigare har jag varit ganska skonad från skador hela karriären.

Under säsongen fick forwarden begränsat med speltid, något som vägs in i diskussionerna med Leksand.

– Det är klart att man väger in allting. Jag vet fortfarande vad jag kan prestera om jag är bra, säger han till Falu-Kuriren.

Ännu finns det ingen klarhet kring leksingens framtid, han själv hoppas att beskedet kommer inom snar framtid.

