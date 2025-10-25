Nyförvärvet petas: ”Sju backar före honom”

Marc-Olivier Duquette har inte kommit till spel de senaste två matcherna.

Nu bekräftar Oskarshamns tränare Jeff Jakobs att nyförvärvet är petad.

– Han är utanför, vi väljer sju backar före honom, säger Jakobs till Barometern.

Efter tre poäng på de tio inledande matcherna i Hockeyallsvenskan saknades Oskarshamns back Marc-Olivier Duquette i lagets match mot Vimmerby i onsdags. Inte heller i gårdagens derbyförlust mot Kalmar fanns kanadensaren med i laget – och nu bekräftar tränaren Jeff Jakobs att 27-åringen helt enkelt är petad.



– Han är utanför, vi väljer sju backar före honom, säger han till Barometern.

Spelade över 20 minuter i premiären

I premiären mot Nybro spelade Duquette över 20 minuter, men sedan dess har speltiden varierat för den Québec-födde backen. I bortaförlusten mot Östersund förra veckan loggade han närmare 18 minuters istid, innan det blev blott tio och en halv minuts istid i förlusten mot BIK Karlskoga ett par dagar senare.



– Utan att gå in i detalj vad vi tycker är det lite spelmässiga grejer där vi får ut mer av de andra backarna i att driva lite spel, säger Jakobs.



Duquette hämtades in från tyska andraligalaget Kassel inför den här säsongen, där han under fjolårssäsongen noterades för 13 poäng på 47 matcher. Dessförinnan hade backen spenderat fem raka säsonger i ECHL där han stod för totalt 66 poäng på 226 matcher.

