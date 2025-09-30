Värvar NHL-draftad back: ”Spännande tvåvägsback”

Kalmar HC stärker upp backsidan ytterligare.

Via sin hemsida meddelar klubben att den NHL-draftade backen Scott Walford skrivit på för klubben.

Scott Walford.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Kalmar HC fortsätter att stärka upp backsidan. Efter att ha gjort klart med Wilhelm Westlund och Samuel Jonsson inför den allsvenska premiären har nu klubben gjort klart med den NHL-draftade backen Scott Walford.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2025/26.

– I Scott ser vi att vi får in en stabil och spännande tvåvägsback med lite storlek och tyngd, säger sportchefen Daniel Stolt till klubbens hesmida.

Spelade i AHL förra säsongen

Den 26-årige backen draftades av Montréal Canadiens i tredjerundan 2017, men skrev aldrig något NHL-avtal med klubben. I stället valde Walford spel i den kanadensiska universitetsligan efter spel i WHL, innan han under våren 2024 tog klivet till farmarlagshockeyn.

Förra säsongen spenderade Walford större delen av säsongen i AHL-laget Syracuse Crunch, där han spelade 48 matcher och noterades för sex poäng.