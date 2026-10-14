Drömstarten: Får jubla igen – 8 år senare

Manuel Ågren nätade direkt i första matchen tillbaka.

Foto: Bildbyrån (montage).

Efter åtta år i SHL, med Växjö och Djurgården, bestämde sig Manuel Ågren för att vända hem till IK Oskarshamn. Men den där efterlängtade första tävlingsmatchen i tröjan har dröjt på grund av en skada under försäsongen.

Idag, onsdag, var det dags – och vilken drömåterkomst det också blev.

När Calle Karlsson hittade den 32-årige forwarden vid bortre stolpen kom det första målet i IKO sedan 2018. Jublet från bortaläktaren i Nybro var enormt och det gick bara att konstatera:

– Han är tillbaka efter skada, och levererar direkt, sa TV4:s kommentator Linus Eklund i sändningen.

SHL-lånet slog till direkt: "På flyget igår"

Även 1–0 i matchen kom från en ny målskytt i Oskarshamn. Det i form av Anton Malmström, inlånad från SHL och Björklöven.

– Det är klart det känns jättebra. Jag kom hit igår och grabbarna har varit schyssta. Vi har en bra första period, så allt känns bra och kul, säger han i TV4 och fortsätter om snabba omställningen.

– Jag var på flyget igår och kom upp då. Sen har hela staben tagit emot och hjälpt mig. Jag försöker bara fokusera på det jag kan påverka och göra det bästa av situationen.

Matchen pågår! Se Ågrens mål nedan!