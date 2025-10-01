Målfest när Mora krossade Almtuna i Upplandsbilforum Arena

Mora-seger med 6–0 mot Almtuna

Felix Johansson gjorde två mål för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora hade inga problem med Almtuna i hockeyallsvenskan och vann borta med 6–0 (0–0, 2–0, 4–0).

Felix Johansson med två mål för Mora

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 5.25 in i andra perioden som Mora tog ledningen genom Felix Johansson assisterad av Georg Weigelt och Oskar Lindgren.

Efter 12.34 i andra perioden nätade Arvid Degerstedt, på pass av Connor Maceachern och Marcus Karlström och gjorde 0–2.

Mora fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Marcus Karlström, Connor Maceachern, Felix Johansson och Travis Treloar.

Moras Marcus Karlström stod för tre poäng, varav ett mål.

Almtuna har åtta poäng och Mora har sju poäng efter fem omgångar.

I nästa match möter Almtuna Västerås borta och Mora möter Kalmar hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 oktober 19.00.

Almtuna–Mora 0–6 (0–0, 0–2, 0–4)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (25.25) Felix Johansson (Georg Weigelt, Oskar Lindgren), 0–2 (32.34) Arvid Degerstedt (Connor Maceachern, Marcus Karlström).

Tredje perioden: 0–3 (40.26) Felix Johansson (Georg Weigelt, Gustav Salmi-Lilja), 0–4 (41.02) Travis Treloar (Gustav Olhaver), 0–5 (41.52) Marcus Karlström (Jesper Norbäck, Hugo Orrsten), 0–6 (52.59) Connor Maceachern (Arvid Degerstedt, Marcus Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Mora: 2-2-1

Nästa match:

Almtuna: Västerås IK, borta, 3 oktober

Mora: Kalmar HC, hemma, 3 oktober