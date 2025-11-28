Victor Johansson har hoppat fram och tillbaka mellan Leksand och Oskarshamn under hösten. Idag, mot Troja, kom till slut det första seniormålet för 19-åringen.

– Vi började fira som att det var hans mål, berättar han i TV4 om förvåningen i 7–4-segern.

Victor Johansson jublar efter målet i Oskarshamn. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Med JVM runt hörnet har Victor Johansson, född 2006, hittat form i Hockeyallsvenskan.

När den 19-årige backen skickade in 1–0 för IK Oskarshamn i fredagens möte med Troja/Ljungby fick han jubla över sitt första mål i ligan – och på seniornivå. Talangen, som hoppat mellan Leksand och IKO under hösten, har nämligen inte spräckt den där nollan i någon av serierna. Glädjen var därmed stor, även om han först inte visste om han fick målet.

– Jag blev förvånad först för jag trodde den tog på ”Hampe”. Vi började fira som att det var hans mål, sen stod han helt förvånad, berättar han med ett stort leende i TV4:s sändning.

– Jag vet inte, det var förhoppningsvis någon som tog den, skrattar han när han får frågan om var pucken hamnade.

Uttagen till JVM-genrepet i november

Johansson, som har brorsan Anton och pappa Thomas i Leksand var en av de backar som spelade JVM-genrepet med Juniorkronorna tidigare i november, och är därmed högaktuell för spel i den svenska dressen – i Minnesota.

– Jag känner att jag får lite press på mig där vid sargen, så jag försöker göra någon skridsko-fint och ta in den i mitten. Sen står ”Hampe” bra där framför mål, så den gick in på något vänster. Det var kul, säger han om målet i TV4.

Det blev sedan ett svängigt möte mellan Oskarshamn och Troja där tavlan visade 3–2 efter första perioden och 4–4 med 20 minuter kvar. Oskarshamn vann matchen med 7–4 efter tre mål i sista.