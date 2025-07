Forwarden följer sportchefen till Östersund

Östersunds IK har gjort klart med ännu ett nyförvärv till forwardsidan.

Maksims Semjonovs ansluter efter ett och ett halvt år i konkurrenten Nybro.

– Han har en offensiv potential som vi vill få fram, säger sportchefen Rasmus Aro.

Maksims Semjonovs i Nybro. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Precis som sportchefen Rasmus Aro byter Maksims Semjonovs Nybro mot Östersund till 2025/26-säsongen.



Expressen uppgav redan i april att lösningen var ett hett spår för den tidigare Örebro-talangen, och nu har Hockeyallsvenska klubben presenterat sitt nyförvärv genom ett ettårskontrakt. Detta står klart under onsdagen.



– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Östersund! Det känns som att det kan bli en riktigt rolig säsong och jag ser fram emot att den ska dra igång, säger Semjonovs själv i ett uttalande.

Rasmus Aro: ”Han har en offensiv potential”

Den nu 25-årige forwarden stod för åtta poäng (4+4) under sina första 13 matcher i Nybro under 2023/24, men kunde sedan inte följa upp det hela under den gångna säsongen. Totalen landade på sex mål och tre assist, och i mars kom beskedet att han inte skulle bli kvar.



Bakom sig har Maksims Semjonovs även spel i Tingsryd och AIK, samt inhopp i SHL som junior i Örebro.



– Maksims är en smart spelare och duktig på att läsa spelet. Han har en offensiv potential som vi vill få fram och sätta honom i bra lägen för att använda sitt vassa skott. Han har de senaste säsongerna utvecklat flera saker i sitt spel som gör honom tillgänglig för spel i olika spelformer, säger ÖIK:s sportchef Rasmus Aro.

Source: Maksims Semjonovs @ Elite Prospects