Här blir stjärnan påhoppad – får matchstraff

En smäll mot ansiktet fick Skellefteås Oliver Okuliar att ilskna.

Ett stort gruff senare hade Mora IK:s stjärnvärvning, Connor MacEachern, fått matchstraff.

– Det här bubblar rejält, säger kommentatorn i Expressens sändning.

Connor MacEachern. Foto: Bildbyrån och Expressen (skärmdump).

Hattrickhjälte mot Leksand och målskytt mot Östersund.



Försäsongen i Mora IK hade inför dagens möte med Skellefteå varit en stor succé för Connor MacEachern, men i den tredje perioden gick något snett. Vid 0–4-underläge mot SHL-laget jobbade kanadensaren hem i egen zon när han plötsligt skickade upp klubban mot sin motståndares ansikte. Oliver Okuliar, som tagit emot smällen, reagerade direkt och brottade ner den skyldige. Plötsligt var flera spelare inblandade i ett stort grupp i mittzon.



– Okulier blir riktigt irriterad. Det här bubblar rejält. Han får smällen av MacEachern och reagerar på det sättet, konstaterar kommentatorn i Expressens sändning.



Båda spelare satte sig till en början i utvisningsbåset, men efter kort domardiskussion ändrades Mora-spelarens straff till 5 + Game, alltså matchstraff. Okulier, som hoppat på sin motståndare kom undan med två minuter för roughing.



Mora IK svarade till 1–4 innan matchens slut, men hade inte mycket att säga till om över mötet.



– Jag tycker att vi startar bra, tar bra beslut i mittzon, får ner puckarna och jobbar på dem bra där, sade Skellefteås Oskar Vuollet i sändningen efter första perioden.



Mora – Skellefteå: 1–4 (2–0, 0–0, 1–2)

Mora: Oskar Lindgren.

Skellefteå: Oskar Vuollet, Jonathan Pudas, Rickard Hugg, Rasmus Bergqvist.