Nya ungdomskedjan hyllas: ”Har klickat bra”

Daniel Hermansson hyllade sin nya ungdomskedja inför nedsläpp mot Mora.

Sedan klev Valter Lindberg och Oskar Vuollet fram direkt för sitt Skellefteå AIK i träningsmatchen.

– Jag tycker att vi har klickat bra, säger Vuollet om kedjan i Expressens sändning av 1–4-matchen.

Daniel Hermansson, samt Valter Lindberg och Oskar Vuollet. Foto: Expressen (skärmdump) och Bildbyrån/Ola Westerberg.

En speciell kväll väntade Daniel Hermansson när han under tisdagen var tillbaka i Smidjegrav Arena för en träningsmatch mot Mora IK. Inför nedsläpp gästade då Skellefteå-tränaren Expressens sändning för att ge sin syn på läget i den nya klubben – och valde att hylla en av sina nykomponerade kedjor.



– Jag tycker att det är många som ser bra ut. Ska man lyfta fram några så är det väl Mikael Aagaard och (Oliver) Okuliar som har kommit in på ett jättebra sätt. Det finns X-faktor där, säger Hermansson och fortsätter om kedjan.

– Jag tycker även den yngre kedjan med Valter (Lindberg), (Oskar) Vuollet och (Victor) Stjernborg har krokat i bra första två matcherna.



Pucken släpptes sedan på isen i Dalarna och inom kort hade just denna unga kedja stått för ett mål. Sist på pucken var Vuollet, efter en framspelning av kompanjonen Lindberg.



– En fin passning av ”Valle”. Det var riktigt skönt, säger 19-åringen till Expressen i paus och fortsätter om kedjan:

– Jag tycker att vi har klickat bra. Det är lite olika spelstilar som fungerar bra tillsammans. Vi försöker hålla det ganska enkelt. När vi får vara nere i anfallszon tycker jag att vi hittar många bra lösningar och skapar många bra målchanser.



Jonathan Pudas var den andra målskytten som tog Skellefteå till 2–0 in i första paus.

Slog igenom i SHL

Under tiden i Mora IK visade Daniel Hermansson, minst sagt, upp sin förmåga att lyfta fram unga spelare. Något Skellefteå AIK även stått för under en längre tid, precis som man visade när Valter Lindberg och Oskar Vuollet fick chansen i SHL i fjol med 29 respektive 44 framträdanden i grundserien.



Nu har de båda talangerna fått sällskap av nyförvärvet från Växjö, Victor Stjernborg.



– Både jag och min tränarkollega, Fredrik Kariander, har sagt ”vi vill inte se honom mer”, med glimten i ögat. Han ska vara där uppe nu och peta någon så han kan spela på tolv forwards i A-laget. Sen har han alltid oss här i J20 där han kan logga mycket istid, men som han fortsätter så ser det väldigt bra ut för honom. Både denna säsong och i framtiden, sade J20-lagets tränare Johan Jönsson till hockeysverige.se om Valter Lindberg efter hans SHL-debut förra året.



Rickard Hugg och Rasmus Bergqvist fyllde på till 4–0 i tredje perioden innan Mora svarade.



Mora – Skellefteå: 1–4 (2–0, 0–0, 1–2)

Mora: Oskar Lindgren.

Skellefteå: Oskar Vuollet, Jonathan Pudas, Rickard Hugg, Rasmus Bergqvist.