Troja-Ljungby förstärker forwardssidan på grund av skadeproblematik – och lånar in Hockeyettans poängkung Lukas Sjöblom från Karlskrona HK. 25-åringen spelar under veckans matcher med laget.

– Det skall bli kul att få se Lukas på ”hemmaplan”, säger sportchef Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Lukas Sjöblom återvänder till moderklubben. Foto: Patric Söderström/Bildbyrån.

Troja-Ljungby står inför två tuffa matcher – först mot Nybro Vikings, sedan Björklöven.

Klubben har dessutom skadeproblematik på forwardssidan och agerar därför. 25-åriga Lukas Sjöblom återvänder till moderklubben på lån från Karlskrona HK för veckans matcher. Forwarden har producerat 14 poäng (7+7) på de första sju matcherna i Hockeyettan, och leder just nu seriens poängliga.

– Då vi har lite frågetecken i vår trupp just nu när det gäller skador, så har vi valt att låna in Lukas Sjöblom från KHK. Lånet gäller under veckans två hemmamatcher mot Nybro och Björklöven, säger sportchef Tobias Johansson till Troja-Ljungbys hemsida.

Återvänder till moderklubben

Lukas Sjöblom är fostrad i Troja-Ljungby och var med när klubben avancerade till Hockeyallsvenskan säsongen 20/21. Sedan dess har han mestadels spelat i Hockeyettan, där han noterats för 74 poäng (36+38) på 142 matcher.

Source: Lukas Sjöblom @ Elite Prospects