Blev mästare i collegeligan – klar för allsvensk klubb

Lucas Ölvestad vänder hem till Sverige.

Den Djurgårdsfostrade backen är klar för BIK Karlskoga.

– Jag är väldigt taggad, säger 24-åringen till klubbens sajt.

Lucas Ölvestad är klar för Karlskoga till nästa säsong.

Foto: Steven Garcia/ZUMA Press Wire.

Det blir ett år till för BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan efter finalförlusten mot Björklöven och lagbygget är igång på nytt. Nu har klubben gjort klart med Lucas Ölvestad.

Backen har under de fyra senaste säsongerna varit iväg på collage där han har spelat i universitetsligan National Collegiate Athletic. Sina två första säsonger gjorde han med University of Denver, som han även blev NCAA-mästare med 2024.

Därefter gjorde 24-åringen två säsonger vid University of Massachusetts där svensken hade rollen som lagkapten.

Vänder hem till Sverige – efter fem år

Nu flyttar Ölvestad tillbaka till Sverige efter sina år på collage.

– Jag är väldigt taggad på att få dra på mig BIK-tröjan och spela hockey i Sverige igen. Jag ser fram emot en lång säsong här och det ska bli riktigt roligt att få komma hit, säger Ölvestad till klubbens sajt.

Torsten Yngveson, BIK Karlskogas sportchef, ser fram emot att få in backen i truppen.

– Ölvestad ansluter till BIK Karlskoga med en stark säsong i ryggen. Han står för ett gediget tvåvägsspel och besitter en bred arsenal av egenskaper som vi hoppas kunna få ut maximalt av hos oss, säger sportchefen till lagsidan.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

