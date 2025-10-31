”Löven” rycker i HA-toppen – efter MoDos förlust
Björklöven leder Hockeyallsvenskan med fem poäng.
Det står klart efter att resultaten gick Umeå-lagets väg på fredagen.
Magnus Bogren och Björklöven har fått en lysande start på säsongen i Hockeyallsvenskan. Skåningen har fått ordning på laget som nu leder med fem poäng i Hockeyallsvenskan.
På fredagen gick resultaten deras väg – de körde över Troja, samtidigt som MoDo förlorade mot Västerås på hemmais.
Som väntat klev Fredrik Forsberg fram och gjorde både ettan och tvåan i matchen.
Även Gustav Possler skulle slå till innan första perioden var över.
Perfekt fredag för Björklöven.
Det dröjde sedan tills den tredje perioden innan fler mål föll – och då var det nykomlingen Troja/Ljungbys tur att ta sig in i målprotokollet genom Dennis Fröland.
I slutminuterna avgjorde Lenni Killinen med hemmalagets fjärde mål. Med tre poäng i den här matchen, för sjätte matchen i rad, rycker man nu ifrån MoDo i toppen. Skillnaden är nu fem poäng stor i toppen av Hockeyallsvenskan.
