Björklöven leder Hockeyallsvenskan med fem poäng.

Det står klart efter att resultaten gick Umeå-lagets väg på fredagen.

Björklöven fick fira, som här mot MoDo, när man återigen vann. Foto: Bildbyrån

Magnus Bogren och Björklöven har fått en lysande start på säsongen i Hockeyallsvenskan. Skåningen har fått ordning på laget som nu leder med fem poäng i Hockeyallsvenskan.

På fredagen gick resultaten deras väg – de körde över Troja, samtidigt som MoDo förlorade mot Västerås på hemmais.

Som väntat klev Fredrik Forsberg fram och gjorde både ettan och tvåan i matchen.

Även Gustav Possler skulle slå till innan första perioden var över.

Perfekt fredag för Björklöven.

Det dröjde sedan tills den tredje perioden innan fler mål föll – och då var det nykomlingen Troja/Ljungbys tur att ta sig in i målprotokollet genom Dennis Fröland.

I slutminuterna avgjorde Lenni Killinen med hemmalagets fjärde mål. Med tre poäng i den här matchen, för sjätte matchen i rad, rycker man nu ifrån MoDo i toppen. Skillnaden är nu fem poäng stor i toppen av Hockeyallsvenskan.