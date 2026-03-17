Härenstam utbytt i krossen: ”Den vill han ha tillbaka”

Kalmar tryckte gasen i botten direkt och kvitterar kvartsfinalen mot Södertälje.

Då blev ”årets målvakt”, Love Härenstam, utbytt för SSK i 5-2-förlusten.

Love Härenstam blev utbytt när Kalmar kvitterar kvartsfinalen. Foto: Bildbyrån

Kalmar chockades av Södertälje i den första kvartsfinalen och förlorade då hemma med 6-3. Under tisdagskvällen fick smålänningarna däremot revansch när lagen möttes återigen för match två.

Hemmalaget körde på direkt från första nedsläpp och Södertälje kunde inte hänga med. Lagkaptenen Henrik Nilsson sköt 1-0 till Kalmar efter 87 sekunder. Några minuter senare klev poängkungen George Diaco fram och satte 2-0 redan inom de första fem minuterna. SSK fick en gratischans in i matchen sedan Viktor Liljegren kunnat kvittera efter ett misstag av Kalmars målvakt Jacob Crespin.

Det påverkade dock inte Kalmar som fortsatte ösa på. 3-1 styrdes in av Giorgio Estephan. Sedan kom även 4-1 när Gabriel Olsson sköt ett skott från långt håll och en snäv vinkel som gick in bakom Love Härenstam.

– Jag undrar om den där pucken tar på någon klubba på vägen in, annars vill man ju att Härenstam ska nypa den, säger TV4-experten Almen Bibic om målet.

Love Härenstam utbytt: ”Inga lätta skott”

När den andra perioden började hade Love Härenstam blivit utbytt. I stället tog Niclas Westerholm plats mellan stolparna under reseterande del av matchen.

– Det är inte lätta skott som han har på sig. Det är kanske lite där Olssons skott, men det är också en dykande puck mot bortre stolpen. Den vill han ha tillbaka men annars är det mycket styrningar och skymningar som är svåra för målvakter, säger expertkommentatorn Johan Tornberg i sändningen.

Slutresultatet blev sedan 5-2 till Kalmar där Patrik Zackrisson kvitterade i andra perioden men Kalmar stängde sedan matchen med ett mål av Liam Hawel i tom kasse precis i slutet matchen. Därmed är serien utjämnad till 1-1 i matcher när den nu vänder upp till Södertälje för två matcher i Scaniarinken.

Kalmar – Södertälje 5–2 (4-1,0-1,1-0)

Kalmar: Henrik Nilsson, George Diaco, Giorgio Estephan, Gabriel Olsson, Liam Hawel.

Södertälje: Viktor Liljegren, Patrik Zackrisson.

1-1 i matcher.