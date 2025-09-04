Före detta Nybro-forwarden Louis Boudon ansluter till ECHL-laget Atlanta Gladiators. Den AHL-meriterade forwarden förväntas göra stor skillnad i Atlanta, enligt klubbens huvudtränare Matt Ginn.

– Vi är glada att kunna addera Louis i vår grupp, säger Ginn till klubbens hemsida.

Louis Boudon lämnar Sverige för ECHL-laget Atlanta Gladiators. Foto: Bildbyrån.

Louis Boudon har skrivit på för ECHL-klubben Atlanta Gladiators och lämnar Sverige efter en säsong med Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan. Forwarden noterades för 21 poäng (9+12) i grundserien under säsongen 24/25.

Boudon har även representerat Frankrike under VM och spelat för både Laval Rocket och Iowa Wild i AHL. Forwarden har spenderat två år i ECHL och noterats för 49 poäng (19+30) på 57 matcher. Enligt Atlanta Gladiators huvudtränare Matt Ginn förväntas Boudon bidra från start.

– Han (Louis Boudon) är en väldigt högklassig och smart offensiv center som är ansvarsfull även utan pucken. Louis har erfarenhet både i AHL och av att representera sitt land på internationell nivå. Vi ser fram emot att Louis kommer in och gör ett omedelbart avtryck på båda sidor av pucken. Vi är glada att kunna addera Louis i vår grupp, säger Ginn.

Forwarden har tidigare representerat Iowa Heartlanders i ECHL.

Source: Louis Boudon @ Elite Prospects