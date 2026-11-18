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Södertälje valde till slut att sparka Andreas Johansson . Efter förra årets sjundeplats och en trevande inledning på årets säsong fick ledningen nog. 1–9 mot Kalmar blev droppen och "AJ" tvingades kliva av efter drygt ett och ett halvt år på posten.

Det återstår nu att se hur SSK kommer att lösa tränarfrågan. Tills vidare är det Fredric Andersson och Nicklas Grossmann som kommer att leda laget. Det är inte heller omöjligt att det blir någon av dem som tar över huvudansvaret och kör resten av säsongen.

Samtidigt finns det också ett antal spännande tränare lediga på marknaden. Här är tio potentiella kandidater att ta över efter "AJ".

Anton Blomqvist, klubblös

Det lyfte aldrig för Anton Blomqvist i HV71. Efter två raka kval fick 36-åringen sparken och har under hösten stått utan en klubb. Även om det inte riktigt blev som han hoppades på i Jönköping är det en ung och spännande tränare. Under fyra säsonger i AIK var han uppskattad för sitt ledarskap. Han klev in i AIK efter att de blivit jumbo i Hockeyallsvenskan och tog dem till en tredjeplats under sitt sista år i klubb.

Nu kan "Blomman" absolut vara ett namn för Södertälje att bygga vidare med.

Jörgen Bemström, Leksands U20