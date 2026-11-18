Sif tar bort Svenska Cupen U20.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

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​Förra säsongen spelades för första gången Svenska Cupen i ishockey. Juniorlagen i Sverige tävlade då klubbarna mot varandra under ett par veckor i december och januari när det var landslagsuppehåll. Djurgården stod till slut som vinnarna i den första upplagan.

Nu står det däremot klart att det inte blir någon turnering i år.

"Nej, ingen Svenska Cupen denna säsong. Vi får se om den kommer tillbaka nästa säsong igen, det återstår att se," skriver landslagschef Anders Lundberg i ett sms till Hockeysverige.se.

Svenska Cupen U20 tas bort

Svenska Cupen anordnades för att ge fler matcher åt de svenska juniorlagen. Alla som var med fick då spela minst tre matcher mer under säsongen. Samtidigt saknade klubbarna flera av sina bästa spelare som var iväg på landslag eller var uppe och fyllde platser i A-lagen.

Turneringen kantades också av avhopp där Mora valde att inte delta. Malmö hoppade sedan av turneringen efter att ha vunnit sin grupp och gått till semifinal.

U20 Nationell har också utökats med fyra lag till den här säsongen, något som har gjort spelschemat mer komprimerat.