Senast Sverige mötte Ryssland var 2022.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Sedan CAS-beslut att gå över IIHF:s huvud och välkomna Ryssland tillbaka till den internationella ishockeyn har det det blivit starka reaktioner. Det senaste beskedet är att landet inte är välkomna i JVM om bara en dryg månad. Det efter att Kanada meddelat att de inte kommer att släppa in några ryska spelare i sitt land. Det var den kanadensiska regeringen som meddelade att de inte kommer att godkänna några ryska visum.

Samtidigt har även Norge och Finland gått i samma riktning.

Nu följer också den svenska regeringen efter. Under en pressträff på onsdagen meddelade migrationsminister Johan Forssell att den svenska regeringen vill följa sina grannländers linje. Samtidigt har vi i Sverige inte samma lagstöd att fatta sådana beslut på regerings-nivå.

– Vi har inte ministerstyre, vi har självständiga myndigheter, säger ministern enligt Expressen och fortsätter:

– Men det är av vikt för myndigheterna att regeringen redogör sin syn och det är det vi gör nu. Vi tänker inte bli en arena för ryska idrottare.

Svenska regeringen vill stoppa ryska visum

Frågan är inte minst aktuell i Sverige med tanke på att VM för längdskidor är tänkt att ta plats i Falun i februari. Till det mästerskapet vill den svenska regeringen och längdskidsförbundet stoppa ryskt deltagande.

För ishockeyns del har Sverige meddelat att de inte kommer att bojkotta några mästerskap, men att de kommer att lämna walk over i eventuella matcher mot Ryssland. Just nu finns inga IIHF-mästerskap planerade som ska anordnas på svensk mark.