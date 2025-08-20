Linus Skager presenterade sig omedelbart i sin nya klubb Troja/Ljungby. I 4-2-segern mot Karlskrona klev profilen fram med två mål.

Linus Skager blev dubbel målskytt i sin debut för Troja/Ljungby.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Det tog mindre än fem minuter för Linus Skager att spräcka nollan i sin nya klubb. Forwarden var en så kallad supportervärvning för nykomlingen Troja/Ljungby där klubbens supportrar samlade in pengar för att få igenom värvningen. Och redan i den första träningsmatchen visade han sin kvalité.

Direkt i den första perioden skickade 25-åringen in 1-0-målet.

Det blev sedan en jämn match där lagen turades om att göra mål. I den tredje perioden stod det 3-2 till Troja, och då gjorde Linus Skager även 4-2 i tom kasse för att stänga debutmatchen.

Övriga målskyttar var för Troja/Ljungby Brady Risk och Filip Forsmark. För Karlskrona var det istället Elias Sjöström och Liam Engström som gjorde målet. Lagen spelade också en övertidsperiod för att öva inför säsongen. Där avgjorde dock Jonathan Wikström redan efter 30 sekunder till Trojas fördel.

Linus Skager gjorde förra säsongen 21 poäng på 43 matcher för Kalmar i Hockeyallsvenskan. Till nästa säsong väntas ha ta en stor och ledande roll hos nykomlingarna.

