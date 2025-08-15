Utlandsintresse för forwarden: ”Haft förslag på bordet”

Linus Hedman lämnade Tingsryd efter degraderingen till Hockeyettan.

Nu visar utländska klubbar intresse för 25-åringen.

– Jag har prata med flera klubbar och även haft förslag på bordet, men inget som har känts helt rätt, säger han till Norran.

Linus Hedman.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

25-årige Linus Hedman jagar en ny klubbadress efter att han i våras lämnat Tingsryd till följd av degraderingen från Hockeyallsvenskan till Hockeyettan.

– Jag har prata med flera klubbar och även haft förslag på bordet, men inget som har känts helt rätt, säger Hedman till Norran.

Haft allsvenska anbud

Hedman har haft anbud både från allsvenska klubbar samt klubbar i Hockeyettan. Även klubbar i Norge och Danmark samt i södra Europa har visat intresse för 25-åringens tjänster.

– Jag hoppas hitta en klubb inom några veckor. Som allt har utvecklat sig har det inte känts som om att det har varit så bråttom, säger Hedman.

”Märkligt” avsked från Tingsryd

Den 25-årige forwarden anslöt till Tingsryd från Piteå inför förra säsongen och stod för nio poäng (4+5) på 28 matcher i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen. Avskedet från Tingsryd beskriver Hedman som ”lite märkligt”.

– Efter säsongen har det varit knäpptyst. Inte ett samtal och inget exitsamtal. Jag såg mitt namn i en artikel att jag inte skulle vara kvar. Det var inte speciellt bra skött. Nu spelar det inte så stor roll för min del. Jag hade ändå planerat att lämna klubben, säger han.