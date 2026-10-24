LIF-forwarden svarade - med hjälp av stjärnan

Josh Passolt lär av Leon Draisaitl.

– Vi tycker inte att vi har fått ut nog av Tyler- och Josh-kedjan där. Så vi vill ge dem en lite annan look. ”Langen” är ju i bra form också, och förhoppningsvis kan han hjälpa Angle att få lite flyt i avsluten framför allt. Han gör mycket bra saker, men han måste börja ta skotten, sa Leksands tränare Johan Hedberg inför fredagens returmatch i Kalmar.

Istället blev det Josh Passolt som tog skotten - och nätade två gånger om för Leksand i 5-0-överkörningen. 3-0-målet var dessutom inspirerat av en viss notorisk tysk målskytt i NHL, när han från i princip förlängda mållinjen lyckades få in pucken via Brett Brouch i Kalmar-målet.

– Den positionen är rätt bortglömd. Jag kikar en del på (Leon) Draisaitl i Edmonton . Han är expert på de där vinkelskotten, och jag tränar en hel del på dem under våra pass, säger Josh Passolt som var nöjd med sin nya omgivning.

– Suveränt. De är väldigt skickliga och kan hitta spel, så det gällde för mig att bara göra mig spelbar och gå rakt på mål. Jag tycker att vi skapade en hel del i fem mot fem, så det var ett skoj byte.

I och med segern tog Leksand tillbaka den poängen man tappade på AIK i onsdags, och är tre poäng efter serieledarna. Ett lag man ställs mot på fredag för första gången den här säsongen i ett fullsatt Avicii arena.