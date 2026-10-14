LIF-backens förvåning: "Oj, det visste jag inte"

Victor Sjöholm toppar Hockeyallsvenskans plus/minus. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÃ N / COP 173 / DE0376

Foto: BILDBYRÃ N

Leksands IF blev av med serieledningen till AIK Hockey efter de sistnämndas seger mot Östersund i måndags. De vitblåa toppar dock en hel del annan statistik, som exempelvis gjorda mål där Tyler Kelleher leder skytteligan på elva fullträffar.

Det är inte bara de offensiva spelarna som gått starkt i inledningen av säsongen. I toppen av Hockeyallsvenskans plus/minus-statistik finns Victor Sjöholm med sina +12. Något som Sjöholm själv blev glatt överraskad av att höra när han informerades av Falu-Kuriren.

– Oj, det visste jag inte – kul! Jag har inte kollat statistiken, men det är ju alltid kul att höra att man är bra med där, säger Sjöholm efter tisdagens träningspass i Tegera arena.

– Jag mår bra och vi vinner hockeymatcher, så då är ju allting lite lättare. Sen finns det alltid saker att förbättra, både för mig personligen och för laget i stort.

"Dela ut lite crosscheckingar här och där"

Sjöholm är inte bara i toppen i plus/minus, han delar dessutom ut näst flest tacklingar i serien så här långt med sina 14. På frågan vad Sjöholm värdesätter i försvarsspelet svarar han:

– Att vara hård att möta i vår egen zon och ja, dela ut lite crosscheckingar här och där (skratt). Att städa undan och hålla rent framför mål, det är liksom mitt jobb och det ska jag fortsätta göra.

Säsongen 2023/24 var Victor Sjöholm den spelaren som delade ut flest tacklingar i hela SHL med 117 tacklingar på 52 matcher. Han spelade också JVM med Sverige 2023. Den tidigare HV71-talangen lämnade Jönköping för finska TPS inför förra säsongen, efter sju år i HV71 och 175 matcher i klubben. När han inför den här säsongen vände hem igen föll valet på spel i Leksand.

Leksand möter Vimmerby HC hemma i Tegera arena under onsdagskvällen.