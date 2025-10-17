Björklöven vänder underläge till seger i toppmötet mot MoDo.

Stor hjälte för ”Löven” blev skyttekungen Liam Dower Nilsson.

– Det betyder otroligt mycket. Det är magiskt tryck här inne, säger segerskytten till TV4.

MoDo fick se sig besegrade av rivalen Björklöven. Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 2023 skulle Björklöven och MoDo ställas mot varandra i en tävlingsmatch igen. Den heta rivalmatchen, som ofta har varit ett toppmöte i HockeyAllsvenskan, är av stor vikt eftersom lagen ligger etta och tvåa i tabellen.

Björklöven fick ett tidigt bakslag efter att Marcus Nilsson utgick skadad redan i matchens första minuter. Som om det inte var illa nog tog MoDo också ledningen, knappa sex minuter in i matchen. Backbjässen Sverre Rönningen avlossade ett skott från blålinjen som satt fint bakom ”Löven”-målvakten Frans Tuohimaa. Det är Rönningens första mål i HockeyAllsvenskan.

Efter målet kämpade Björklöven för att ta sig tillbaka in i matchen men trots 11-5 i skott var det 0-1 i matchen efter 20 minuter. I andra perioden lyckades hemmalaget sedan spräcka Adam Werners nolla i MoDo-kassen. Succéduon Liam Dower Nilsson och Oscar Tellström kombinerade för ytterligare ett mål. De båda kom i en kontring där Tellström spelar över pucken till Dower Nilsson som störtar fram och skickar in pucken bakom Werner för 1-1 i matchen.

Bara 68 sekunder efter 1-1-målet återtog dock MoDo sin ledning. Det var också samma kedja i MoDo som levererade. Milton Gästrin och Emil Larsson fick varsin assist till Rönningens 0-1-mål och nu ordnade de även 1-2 i matchen. Gästrin spelade över till Emil Larsson som fick ett öppet mål och kunde lägga in pucken bakom en överspelad Tuohimaa.

Björklöven vänder och vinner mot MoDo

I tredje perioden jagade Björklöven frenetiskt för att ta sig tillbaka in i matchen och få in en kvittering. Till slut skulle även 2-2 komma. Björklövens glödheta powerplay klev fram återigen. Backtalangen Oliwer Sjöström (på lån från Luleå) lade ett skott mot mål som styrdes in av Axel Ottosson och ”Löven”-kaptenen firade sedan vilt efter målet.

Ottossons mål tvingade fram förlängning i toppmötet och innebar att lagen skulle dela på poängen. Under övertidsspelet lyckades inget av lagen göra mål utan i stället skulle det krävas straffläggning för att kora en vinnare. Efter flera missade straffar klev Liam Dower Nilsson fram och gjorde straffläggningens enda mål. Dower Nilsson lyfte bara upp pucken över Adam Werner och när Frans Tuohimaa sedan räddade Elton Hermanssons straff säkrade det segern för Björklöven.

– Det är magiskt tryckt. Så jävla roligt att vi kunde vinna detta till slut. Jag tycker att vi spelar bättre och bättre och skapar mycket lägen. Det är en jävla moral i laget och det känns som att det har vart det från start. Vi är ett jävla gött gäng alltså. Den här segern betyder otroligt mycket för oss, säger Dower Nilsson till TV4 efter segern.

Vinsten innebär att Björklöven och MoDo nu båda har 25 poäng efter tio matcher så här långt in på säsongen. ”Löven” ligger dock före MoDo på bättre målskillnad.

Björklöven – MoDo 3–2 SO (0-1,1-1,1-0,0-0,1-0)

Björklöven: Liam Dower Nilsson 2 (inklusive avgörande straff), Axel Ottosson.

MoDo: Sverre Rönningen, Emil Larsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects