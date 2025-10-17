Björklöven tappar stjärnforwarden Marcus Nilsson i toppmötet mot MoDo.

”Lilliz” Nilsson klev av efter att ha träffats av ett skott av en lagkamrat.

– Han får väldigt ont, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

Marcus Nilsson utgick tidigt i toppmatchen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Björklöven drabbades av ett tungt tapp tidigt in i toppmötet hemma mot MoDo Hockey.

Bara några minuter in i matchen skulle backen Lucas Nordsäter skjuta ner pucken i MoDos försvarszon. På offensiv blålinje åker stjärnforwarden Marcus Nilsson förbi och Nordsäters dump träffar Nilsson i insidan av knät. ”Löven”-forwarden reagerade direkt i smärtor och åkte av isen för att ta sig till båset.

– Man har ju dåligt med skydd där. Den kan träffa någon nerv där som gör att benet känns avdomnat. Vi får hoppas att det inte är någon skelettskada utan bara en mjukdelsskada, säger expertkommentatorn Per Svartvadet i TV4:s sändning.

Marcus Nilsson klev av för Björklöven

Marcus Nilsson återvände sedan inte till spel utan han utgick till omklädningsrummet efter att ha träffats av Nordsäters skott. Nilsson hann endast vara inne på isen i 48 sekunder innan han tvingades kliva av med den befarade skadan.

Det vore ett tufft besked för Björklöven om Nilsson skulle vara skadad och tvingas till vila en tid. I fjol stod ”Lilliz” för 63 poäng på 52 matcher i HockeyAllsvenskan och kom delad tvåa i poängligan. Under hösten har han inlett med sju poäng på åtta matcher och återigen är med i toppen av interna poängligan.

