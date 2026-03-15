Prisas – som bäst i ligan: ”Kommer att spela i SHL”

Liam Dower Nilsson har stått för en enorm säsong i Björklöven.

Nu prisas han som ”årets forward” i HockeyAllsvenskan.

– Om han inte går upp till SHL med Björklöven, då kommer han att spela i ett annat SHL-lag nästa säsong, säger TV4-experten Per Svartvadet.

Liam Dower Nilsson är årets forward i HockeyAllsvenskan 2025/26. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det stod mellan Liam Dower Nilsson (Björklöven), George Diaco (Kalmar) och Scott Pooley (AIK) om vem som skulle prisas som årets forward i HockeyAllsvenskan.

Under söndagen, inför den första kvartsfinalen mellan Björklöven och Oskarshamn, delades priset ut i Umeå. Det blir med andra ord Liam Dower Nilsson som vinner priset efter sin starka säsong i Björklöven.

Liam Dower Nilsson hyllas: ”Kommer spela i SHL”

Liam Dower Nilsson kom tvåa i HockeyAllsvenskans poängliga efter att ha gjort 57 poäng på 51 matcher i grundserien. 22-åringens 36 assistpoäng var också delat bäst i ligan och han kom också på en delad sjätteplats i skytteligan med 21 mål.

– Han är jättebra. Jag gillar hans spelstil, han är rivig, rejäl och kan jobba i bägge vägar. Han slår passningar och kan också göra mål. Jag tycker att han har tagit ett enormt kliv den här säsongen. Om han inte går upp till SHL med Björklöven, då kommer han att spela i ett annat SHL-lag nästa säsong. Det är en bra kille, säger TV4-experten Per Svartvadet efter utmärkelsen.

ÅRETS FORWARD: LIAM DOWER NILSSON 🪄 pic.twitter.com/aYS0HU3NdQ — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) March 15, 2026

Liam Dower Nilsson gör sin tredje säsong i Björklöven och har blivit bättre och bättre för varje säsong. Han gjorde 27 poäng under första säsongen och följde upp det med 41 poäng i fjol innan han förbättrade sig till 57 poäng i år. Till nästa säsong har forwarden kopplats ihop med en möjlig återkomst till Frölunda i SHL.

Source: Liam Dower-Nilsson @ Elite Prospects