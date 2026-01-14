Stannar i Björklöven: ”Mycket uppskattad”

Björklöven förlänger med ytterligare en spelare.

Senast att skriva på är finske forwarden Lenni Killinen, 25.

– Jag är mycket glad över att han stannar hos oss, säger sportchef Per Kenttä.

Lenni Killinen stannar i Björklöven även nästa säsong. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Den senaste månaden har Björklöven förlängt kontrakten med Gustav Possler, Anton Malmström samt Oscar Tellström.

Nu säkrar ”Löven” också upp ytterligare en spelare inför nästa säsong. Inför onsdagskvällens toppmöte mot Kalmar meddelar de allsvenska serieledarna att Lenni Killinen blir kvar i klubben. Finländaren förlänger sitt kontrakt med Björklöven över säsongen 2026/27.

– Lenni har verkligen visat vilken vinnarskalle han är. Han ger sig aldrig i duellerna och kämpar för varje centimeter, vilket har gjort honom mycket uppskattad av våra supportrar. Därför var det självklart för oss att arbeta för en fortsättning tillsammans med Lenni, och jag är mycket glad över att han stannar hos oss, säger sportchef Per Kenttä.

Lenni Killinen kom till Björklöven sent under säsongen 2023/24 och blev sedan kvar över fjolåret. I fjol stod Killinen för 18 poäng på 29 matcher i HockeyAllsvenskan och växte ut till en publikfavorit med sitt fysiska och tuffa spel som gjort honom till en värdefull breddspelare i ”Löven”. Den här säsongen har han noterats för nio poäng på 29 matcher.

Source: Lenni Killinen @ Elite Prospects