Hockeyallsvenskan

Leksandsjunioren kan missa derbyt

Publicerad 04 november 2026 15:33
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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På lördag ställs Leksand rivalen Mora i Tegera arena. Där kan man bli utan succéjunioren Adam Andersson.

Adam Andersson kan missa lördagens daladerby. Foto: Bildbyrån
Adam Andersson kan missa lördagens daladerby. Foto: Bildbyrån
Foto: BILDBYRÅN

SHL och Hockeyallsvenskan har tagit landslagsuppehåll. På lördag smygstartar dock Hockeyallsvenskan med ett hett daladerby mellan Leksands IF och Mora IK

Där kan hemmalaget tvingas klara sig utan en av succéjuniorerna, Adam Andersson, som klivit fram och presterat i de senaste matcherna han fått chansen i. Andersson åkte på ett matchstraff för misconduct i en U20-match i lördags, och riskerar nu avstängning i lördagens derby.

– ”Ralle” och Pax kommer att vara med i morgon (läs torsdag). Adam får vi se om han åker på en avstängning eller om vi får något positivt besked under dagen, då är nog han med i morgon också, säger assisterande tränaren Niklas Persson till Falu-kuriren

Andersson draftades av Minnesota i den andra rundan av årets NHL-draft och har gjort fem matcher i A-laget. Senast i Globen mot AIK. I matchen mot Kalmar för ett par veckor sedan kom dessutom den första poäng i Hockeyallsvenskan. I U20 Nationell har Andersson svarat för 21 poäng på 15 matcher. 

Source: Adam Andersson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Leksands IFAdam AnderssonMora IK