Leksandsjunioren kan missa derbyt

Adam Andersson kan missa lördagens daladerby. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

SHL och Hockeyallsvenskan har tagit landslagsuppehåll. På lördag smygstartar dock Hockeyallsvenskan med ett hett daladerby mellan Leksands IF och Mora IK.

Där kan hemmalaget tvingas klara sig utan en av succéjuniorerna, Adam Andersson, som klivit fram och presterat i de senaste matcherna han fått chansen i. Andersson åkte på ett matchstraff för misconduct i en U20-match i lördags, och riskerar nu avstängning i lördagens derby.

– ”Ralle” och Pax kommer att vara med i morgon (läs torsdag). Adam får vi se om han åker på en avstängning eller om vi får något positivt besked under dagen, då är nog han med i morgon också, säger assisterande tränaren Niklas Persson till Falu-kuriren .

Andersson draftades av Minnesota i den andra rundan av årets NHL-draft och har gjort fem matcher i A-laget. Senast i Globen mot AIK. I matchen mot Kalmar för ett par veckor sedan kom dessutom den första poäng i Hockeyallsvenskan. I U20 Nationell har Andersson svarat för 21 poäng på 15 matcher.