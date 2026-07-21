Leksands besked om Jon Knuts

Jon Knuts i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Jon Knuts har gjort över 800 matcher i Leksand och varit klubben trogen i princip hela sin karriär. När klubben åkte ur SHL för ett par månader sedan satt han på läktaren. Det på grund av en skada som gjorde att hans säsong tog slut redan i februari.

Direkt efter slutsignalen av match fyra var 35-åringen tagen. Under sommaren har han nu fortsatt att rehabilitera sin skada, men det återstår fortfarande att se om han har spelat sin sista match.

Under tisdagen gav Leksand en uppdatering kring veteranen, där de förkunnade att man inte räknar med honom till hösten.

– I dagsläget har Jon full fokus på sin rehabilitering och därmed så är han just nu inte aktuell för att starta en säsong i Leksand . Vad framtiden blir, det får vi se och det kommer vara mycket upp till Jon. Men just nu så ingår han inte i en trupp för Leksand för kommande säsong. Vi önskar Jon fortsatt stor lycka med sin rehab, säger Jesper Ollas i ett pressmeddelande.

Leksand skriver vidare att man hoppas att få se honom i den vitblåa dressen igen. Jon Knuts har varit med och gått upp i SHL med klubben hela tre gånger.