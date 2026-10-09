Trots succén: Leksand långt ifrån publikmålet

August Lissel jublar i Tegera Arena.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksands IF har startat säsongen med åtta vinster på nio matcher. Ett resultat som är den bästa starten för klubben på 18 år. Vid hemmapremiären mot Södertälje SK var Tegera Arena utsålt med 7650 personer och hela läktaren var i vit färg. Men det är den ända matchen som varit utsålt och hittills har inte biljettförsäljningen gått som man budgeterade innan säsongen.

Publiksnittet på hemmamatcherna har varit 4878.

– Det är många matcher som är utmanande. Man har varken tid eller ork att gå på två, tre hockeymatcher i veckan om man jobbar och har familj och det är barn som idrottar och så vidare, säger Gabriel Edelbrock.

Justerat budgeten

I maj hade Leksand ett medlemsmöte där man gick ut med att budgeten för säsongen inkluderade 5500 i snitt på 35 hemmamatcher. Där skulle nio av matcherna vara i slutspelet. Edelbrock förklarar att de inte gör budget med människor som är på matcherna.

– Det där var ett budskap som kom ut efter förra säsongen, väldigt tidigt i budgetarbetet. Vi budgeterar inte med människor på plats, vi budgeterar med hur mycket pengar vi drar in, säger han.

Istället är det sålda biljetter, kioskintäkter och merch som budgeteras och den siffran ska ha justerats sen medlemsmötet.

Fokuserar på utpekade publikmatcher

Edelbrock fortsätter förklara att de har sett beteendet i vilka matcher som publiken kommer till arenan. Är det ett smålandslag som kommer på besök är det en lägre publiksiffra än om Södertälje kommer på besök i en seriepremiär. Därför ska de fokusera mer på specifika matcher.

– Vi har premiären, vi har en Halloween-match framåt, vi har derbymatcherna och då har vi sagt att med samma arbetsinsats så kan vi få ut så mycket mer när vi gör det på en sådan match, när människor är lediga och vi kan göra mer, än att vi ska lägga ner all den mödan på en veckomatch. Utan där försöker vi vara smarta i stället och hitta bra erbjudanden.

Leksand spelar sin nästa hemmamatch på onsdag nästa vecka mot Vimmerby HC