Leksand bekräftar – räknas in i spelartruppen

Ledarstaben är på plats i Leksand inför året i Hockeyallsvenskan. Nu meddelar man att Arvid Eljas förlängt – och räknar samtidigt in fyra löften i lagbygget.

– Vi tror de kommer vara viktiga för oss kommande säsong, säger sportchefen Jesper Ollas.

Arvid Eljas förlänger sitt kontrakt och följer med Leksand ner i Hockeyallsvenskan. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Leksands första steg mot att klättra tillbaka upp i SHL igen har tagits. Onsdagens besked om att Johan Hedberg, Mattias Ritola och Niklas Persson ska leda laget från bänken, följs nu av ytterligare nyheter.

I första hand presenteras Arvid Eljas på ett nytt kontrakt till och med säsongen 2028/29. Han blir därmed den första att förlänga efter degraderingen.

– Det har varit två tuffa veckor för mig helt klart men ganska tidigt var det självklart för mig att stanna kvar här i Leksand och vara med på den resa klubben nu startar. Det finns en urkraft i den här föreningen att alltid resa sig och att få frågan att stanna kvar känner jag som hedrande och något jag verkligen vill. Jag är enormt taggad att starta upp igen och jag kommer göra allt jag kan för laget och för klubbmärket, säger Eljas själv på lagets sajt.

Men även ytterligare spelare bekräftas vara en del av lagbygget.

Talangerna räknas in i spelartruppen: ”Stor potential”

Precis som väntat kommer Leksand att lyfta några av sina yngre talangfulla spelare i andradivisionen. De som nu meddelas ingå i truppen är:

– Dennis Altörn, Rocky Langvardt, Zaki Crookes och August Lissel ser vi alla en stor potential i och vi tror de kommer vara viktiga för oss kommande säsong, säger sportchefen Jesper Ollas.

Ollas fortsätter även om Eljas och hans betydelse för laget.

– Det känns väldigt bra att vi har fått Arvid att vilja stanna över en längre tid. Arvid ställde sig tidigt upp och sa att han ville vara med på den här resan, vilket visar vilken karaktär och leksing han är. Arvid står för en identitet som kommer betyda mycket för Leksands IF framöver. Han älskar att träna och tävla samtidigt som han sitter på väldigt många bra egenskaper som hockeyspelare. Lägg där till hans personlighet som är av yppersta klass när det kommer till att vara en ledare och lagkamrat.

Source: Arvid Eljas @ Elite Prospects