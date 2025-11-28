18 matcher, åtta assist, men inget mål. Mot Karlskoga kom till slut det där efterlängtade jublet i AIK från Christopher Bengtsson.

– Jag har aldrig gått så här länge utan att göra mål, berättar han i TV4 under 4–3-vinsten.

Christopher Bengtsson. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson och TV4 (skärmdump).

Så sent som under 2021/22 gjorde Christopher Bengtsson hela 22 mål och blev intern skyttekung för Björklöven i Hockeyallsvenskan, men under den första tiden i AIK har han saknats i målprotokollet. Idag, fredag, blev det ändring på detta.

När 32-åringen tog på sig TV4:s hörlurar efter två perioder mot Karlskoga hade han till slut fått jubla efter ett viktigt 3–2-mål. Hans första i tröjan efter 18 mållösa matcher.

– Det var skönt såklart. Jag har aldrig gått så här länge utan att göra mål, så det är nytt. Skönt att få det att lossna, säger han i sändningen och fortsätter om den tunga starten.

– Det har varit tungt såklart. Det sätter sig i skallen till slut, men nu kan man förhoppningsvis få lite ketchup-effekt.

Forwardssidan hyllas: ”Många som kan chippa in”

Henrik Björklund inledde målskyttet för Karlskoga i mötet, men Ludwig Blomstrand och John Dahlström visade prov på den där breda produktionen som hyllades i TV4.

– Jag håller med. Det känns som att vi har en jäkla bredd, och då har vi ändå två, tre forwards utanför som är skadade just nu. Vi har en bra forwardssida tycker jag, med många som kan chippa in offensivt, säger Bengtsson och fortsätter.

– Andra perioden är inte lika bra från vår sida i fem mot fem. Vi får inte riktigt fast dem och får de trycket vi fick i första. Vi måste upp inför tredje. Vi ska ändå vara nöjda att vi leder matchen.

Franzén kvitterade för BIK tidigt i andra innan Bengtsson fick sänka sina axlar efter 3–2.

Åke Stakkestad fick in 3–3 för Karlskoga med sex sekunder kvar av ordinarie tid, men i straffläggningen stod AIK:s Victor Brattström emot två försök medan Martin Johnsen och Scott Pooley hittade nät till en 4–3-seger.