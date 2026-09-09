LARSSON: Tuurala börjar hitta rätt - det blir AIK:s utmaning

Nordamerikanskt prickskytte i Vallentuna



Det blev de båda lagens tilltänkta spetsspelare som också leverade den här kvällen i Vallentuna ishall. Ryder Rolston har blivit precis vad AIK hoppats på (åtminstone hittills) och pricksköt in 1-0 i powerplay högt över axeln i första krysset bakom Måns Goos i BIK-målet. Hans radarpartner, som enligt huvudpersonerna själva lockade Rolston till AIK, Scott Pooley var sedan stensäker när han pricksköt in 2-0 på straff innan den första perioden var över.

Även Karlskoga ser ut att ha hittat rätt på andra sidan pölen. Carson Golder har imponerat för Karlskoga på försäsongen och ville inte vara sämre än Gnagets prickskyttar och stänkte läckert dit reduceringen 2-1 över axeln på Jhonas Enroth i en kontring.

I övrigt var det här en match som AIK i stora delar dominerade. Viktor Tuurala börjar hitta rätt och gästerna från Värmland hade det stundtals jobbigt att hantera AIK:s fart. Fortsätter de svartgula se ut så här så kommer de bli jobbiga att ha att göra med.

AIK:s försäsong är nu över. Närmast väntar hemmapremiär inför ett fullsatt Avicii Arena mot Modo nästa fredag. Karlskoga gör resan till Södertälje för match mot SSK på fredag innan man avslutar försäsongen. Under onsdagskvällen var det således lite av ett genrep inför det som komma skall för de båda lagen.

Där behöver Tuurala hitta rätt

AIK har en förstakedja med Ryder Rolston, Tyler Vesel och Scott Pooley som i form hade färgat även på SHL-nivå. Idag saknades Vesel i vad som kallades en"försiktighetsåtgärd" från Gnagets håll. Istället valde Viktor Tuurala att splittra på vad som kan bli hela Hockeyallsvenskans vassaste fjärdelina med Oskar Magnusson, Viktor Lennartsson och Christoffer Björk som fick gå som center mellan Pooley och Rolston.



AIK har en bred forwardssida, men frågan är om den är tillräckligt spetsig. Amerikanerna i förstakedjan kommer behöva understöd i poängproduktionen, och då behöver AIK få träff på spelare som Oliver Johansson, Christopher Bengtsson och Daniel Ljungman. Den sistnämnde har visat att han håller som andra-center i ett lag som vill nå SHL, det visade han under slutspelet 2025. Det blir Tuuralas uppgift att hitta rätt i omgivning för Ljungman. När man ser AIK:s andra- och tredjekedja är det lätt att ställa sig frågan: Hade det inte funnits plats för Muzito Bagenda här? Och hur mycket ställde Kovacs-soppan till det för AIK:s topp sex-uppställning?

Utmanar Lindbom - och Härenstam?

Färjestad har valt att låna ut Måns Goos till Karlskoga på ett säsongslån. JVM-målvakten hoppas få kontinuerligt med speltid och utmanar Olof Lindbom om förstaspaden. Under onsdagskvällen fick han chansen mellan stolparna där det blev en hel del att göra, inte minst i den andra perioden där AIK hade väldigt mycket powerplay men där Goos stod pall och fick revansch på Pooley när han stoppade amerikanen i ett friläge. Det var en instats som lovade gott för Goos som man får anta har siktet inställt på ännu ett JVM i vinter. Än så länge känns Love Härenstam som given etta i Juniorkronorna, men jag tror inte att Gooshar gett upp på speltid i ett eventuellt mästerskap.

AIK:s ettriga fjärdekedja

Med AIK:s bredd på forwardssidan blir också fjärdekedjan tung. Oskar Magnusson och Viktor Lennartsson har haft Christoffer Björk mellan varandra hittills under försäsongen. Idag fick de Rasmus Rudslätt som tredje part, men effekten blev detsamma. Den kedjan gjorde livet surt för BIK Karlskogas backar många gånger, inte minst under den första perioden. Känslan är att det är en kedja som kommer åka sönder många backpar den här säsongen.

Karlskogas Linköpings-lån

Här om dagen stod det klart att Karlskoga lånar Milton Nilsson och Oskar Holmertz från Linköping. Den sistnämnde stod för 36 (13+23) poäng i LHC:s U20 förra säsongen och fick han chansen tillsammans med Gustaf Franzén och nyförvärvet från just AIK, Jesper Emanuelsson. För Milton Nilssons del blev det spel tillsammans med Alexander Leandersson i ett tredje backpar. Det blev relativt sparsamt med speltid för de båda Linköpings-juniorerna, mycket också på grund av Karlskogas odisciplin i den andra perioden som man spenderade större delen av i boxplay.