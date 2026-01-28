Mardrömsbilder på målvakten: ”Väldigt oroväckande”

Tråkiga scener utspelade sig i BIK Karlskogas match mot Östersund.

Toppmålvakten Lars Volden fick ledas av isen med en skada redan i första perioden.

– Det är väldigt oroväckande för BIK Karlskoga, säger TV4:s kommentator Linus Eklund.

Lars Volden utgick med en skada för BIK Karlskoga. Foto: TV4/Skärmdump

BIK Karlskoga har haft en rörig målvaktssituation den här säsongen.

Norrmannen Trym Gran värvades för att bilda målvaktspar med Lars Volden men Gran har bara spelat en match för Bofors och annars missat hela säsongen med skada. Därför plockade Karlskoga in Olof Lindbom. Därefter blev även Lindbom skadad och BIK har sedan lånat in hela sex (!) målvakter för att täcka upp i olika perioder under säsongen, bland annat JVM-målvakten Måns Goos lånades från Färjestad.

Sedan har Lindbom kommit tillbaka och Karlskoga har då ett starkt målvaktspar med två av ligans bästa målvakter i Volden och Lindbom.

Lars Volden utgår skadad: ”Inga roliga bilder för BIK Karlskoga”

Under onsdagens hemmamatch mot Östersund var olyckan dock framme återigen för Karlskoga. Redan i första perioden fick nämligen toppkeepern Lars Volden kliva av med en skada. Volden skulle göra en räddning och tryckte sig då mot stolpen samtidigt som målburen lossnade från sin position. Norrmannen faller därför och vrider sig sedan i smärtor på isen samtidigt som han tar sig mot sitt högra ben.

Lars Volden fick sedan hjälpas av isen, utan att lägga någon vikt på benet. I stället fick Olof Lindbom hoppa in mellan stolparna.

– Hur gick det där med Volden? Det här är inga roliga bilder alls för BIK Karlskoga. Han fastnar ju i isen på något vis där och tog sig tidigt åt benet. Det är ju ingen smäll han får utan han ramlar över sig själv på något sätt och får väldigt, väldigt ont. Det här är oroväckande, det är väldigt oroväckande för BIK Karlskoga. Vi får hoppas att det inte är något allvarligt med Volden, säger TV4:s kommentator Linus Eklund i sändningen.

Lars Volden har vaktat kassen i 21 matcher och hållit tre nollor för Karlskoga under årets säsong. Han är med i toppen av målvaktsligan i HockeyAllsvenskan med en räddningsprocent på 91,6 samt 1,96 insläppta mål per match. Volden har varit en av allsvenskans bästa målvakter över flera års tid och han har spelat totalt 191 matcher för Rögle, Pantern och Karlskoga. Han har även tillbringat två säsonger i SHL med Malmö Redhawks tidigare i sin karriär.

