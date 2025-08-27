Hampus Olsson, 30, bjöds in på provspel under försäsongen.

Nu står det klart att Västerås inte erbjuder spelaren en fortsättning i klubben.

– Vi vill tacka Hampus för att hans hårda jobb och att han var med och krigade om en plats i truppen. Nu kommer vi att kika på andra alternativ och önskar honom fortsatt lycka till framöver, säger sportchefen Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Hampus Olsson under uppvärmningen i Katowices tröja inför CHL-matchen mot Rögle.

Foto: BILDBYRÅN

Västerås IK bjöd in två provspelare inför försäsongen i form av Tim Friberg och Hampus Olsson. Spelarna kom från Väsby i Hockeyettan respektive danska Esbjerg.

Efter tre träningsmatcher för föreningen står det nu klart att den sistnämnde, Hampus Olsson, inte spelar kvar i Västerås över säsongen.

”Vi vill tacka Hampus för hans hårda jobb”

Men det innebär även att han inte kan spela mot Djurgården i träningsmatchen i morgon, torsdag.

– Vi vill tacka Hampus för hans hårda jobb och att han var med och krigade om en plats i truppen. Nu kommer vi att kika på andra alternativ och önskar honom fortsatt lycka till framöver, säger sportchefen Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Den 30-årige forwarden från Ängelholm kom fram i Rögle. Efter spel i kanadensiska juniorligan OHL, har det mest blivit spel i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan.

De senaste tre säsongerna har han spelat utomlands i Polen och Danmark. I Polen vann skåningen guld med GKS Katowice 2023.