Hampus Olsson, 30, bjöds in på provspel under försäsongen.
Nu står det klart att Västerås inte erbjuder spelaren en fortsättning i klubben.
Västerås IK bjöd in två provspelare inför försäsongen i form av Tim Friberg och Hampus Olsson. Spelarna kom från Väsby i Hockeyettan respektive danska Esbjerg.
Efter tre träningsmatcher för föreningen står det nu klart att den sistnämnde, Hampus Olsson, inte spelar kvar i Västerås över säsongen.
Men det innebär även att han inte kan spela mot Djurgården i träningsmatchen i morgon, torsdag.
– Vi vill tacka Hampus för hans hårda jobb och att han var med och krigade om en plats i truppen. Nu kommer vi att kika på andra alternativ och önskar honom fortsatt lycka till framöver, säger sportchefen Niklas Johansson till klubbens hemsida.
Den 30-årige forwarden från Ängelholm kom fram i Rögle. Efter spel i kanadensiska juniorligan OHL, har det mest blivit spel i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan.
De senaste tre säsongerna har han spelat utomlands i Polen och Danmark. I Polen vann skåningen guld med GKS Katowice 2023.
