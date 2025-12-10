Krisen i Västerås: Tappade tvåmålsledning mot jumbon
Det blåser snålt i Västmanland. Västerås kris växer i Hockeyallsvenskan efter att ha tappat en tvåmålsledning till förlust hemma mot jumbon Troja/Ljungby.
Västerås har ramlat ner under kvalstrecket och krisen växer för varje dag som går. Hemma mot Troja/Ljungby fanns en bra möjlighet att studsa in på rätt väg igen. De fick också bästa möjliga start när Carl Jakobsson och Patrick Guay gjorde ett varsitt mål för hemmalaget i den första perioden.
Den ledningen lyckades de däremot inte förvalta speciellt väl.
Anton Gradin och Albin Nilsson satte ett varsitt mål för Troja i den andra perioden och helt plötsligt var matchen utjämnad. Det kom sedan även ett 3-2-mål för bortalaget i den tredje perioden när Allan McShane hittade ledningsmålet.
Troja fick sedan även in 4-2 via Filip Lennström. Det är andra gången den här säsongen som de tar två raka segrar. Det efter att ha vunnit mot Oskarshamn i helgen.
Ett mål som blev matchens sista. Västerås ligger nu bara en poäng före Troja samtidigt som det är fyra poäng upp till Almtuna som ligger ovanför kvalstrecket.
