Ilskan – framför kameran: ”Jävla råttor”

Det dröjde inte lång tid i semifinalen mellan DIF och SSK innan känslorna svallade över.

I TV4 hördes detta tydligt när Linus Klasen ställde sig upp i båset för att skälla ut motståndarna.

– Spela hårt men filma inte, säger DIF-stjärnan i sändningen.

Linus Klasen skriker på SSK-spelarna. Foto: TV4.

Att känslor skulle visa sig i det heta klassikermötet mellan Djurgården och Södertälje hade nog alla väntat sig, men kanske inte så tidigt i den grad som det gjorde.



Drygt halvvägs in i den första perioden fångade nämligen TV4:s kamera upp en rasande Linus Klasen som ställt sig upp i DIF-båset för att skälla ut semifinal-motståndarna.



– Håll inte på att filma här nere. Spela hårt men filma inte, jävla råttor, hördes tydligt i sändningen efter en situation framför hemmalagets mål där SSK:s Henrik Eriksson trillat.



Klasen hade själv gett Djurgården en 1–0-ledning i powerplay redan tre minuter in i semifinalen, men innan första paus fick även bortalaget in en fullträff i spelformen. Totalt delades tolv utvisningsminuter ut under första 20, sex till vardera lag.

”Annars är innebandyn tuffare snart”

Efter signalen ställdes sig även Klasen i TV4 för att förklara sin ilska.



– Det är som vanligt. De förstärker situationerna. Det är många som gör det i svensk hockey idag, tyvärr. Vi lite äldre spelare har inte det i blodet. Det är tråkigt. Det är något vi måste få bort, annars är innebandyn tuffare snart, säger den 39-årige forwarden och fortsätter om matchen:

– Helt okej från vår sida. Vi borde leda med fyra puckar i alla fall. Vi får bra lägen. Det är friläge och öppna mål. Vi rör om i grytan och är skickliga, då blir det jobbigt för dem.



Inför andra perioden gav sedan Henrik Eriksson, kapten i Södertälje, sin syn på Klasens utbrott.



– Han hade någon synpunkt på Norbe där, men ingen fara, säger Eriksson och fortsätter:

– Jag tror nog båda lagen ska hitta sin rytm och sitt spel efter en första period där det blir mer jabbande och slängande, utvisningar åt båda hållen. Se till att börja spela med pucken och sen tar vi det därifrån.