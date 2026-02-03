Klart: Jumbon förstärker ytterligare – tar in målvakt

Igår plockade Troja-Ljungby in forwarden Brandon Frattaroli. Nu förstärker man truppen ytterligare – på målvaktssidan. Oscar Fröberg är klar.

Oscar Fröberg ansluter till Troja-Ljungby

Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån

Oscar Fröberg lämnar Huddinge i Hockeyettan där han gjort 10 matcher under säsongen 2025/2026 med en räddningsprocent på 90.7%. Nu väntar istället spel i Hockeyallsvenskan. Målvakten har tidigare testat på den hockeyallsvenska ligan när han tillhörde Almtuna under säsongen 2018/2019.

– Vi har valt att bredda målvaktssidan inför säsongsavslutningen med Oscar Fröberg. Oscar är en erfaren målvakt som tidigare spelat i HockeyAllsvenskan med Almtuna, och han ansluter till laget under onsdagen, säger föreningens sportchef Jens Gustafsson till lagets sajt.

Kontraktet sträcker sig över resterande del av säsongen.

– Jag vill även rikta ett stort tack till Huddinge Hockey och deras sportchef Björn Jonason för ett bra samarbete genom hela processen, avslutar Jens.

Det återstår 9 matcher av grundserien för Troja-Ljungbys del. Laget jagar säker mark, dit är det just nu sex poängs marginal. På fredag väntar ett bottenmöte mellan jumbolaget och Västerås, lagen emellan skiljer det endast en poäng.

Source: Oscar Fröberg @ Elite Prospects