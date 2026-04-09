Klart: Succébacken förlänger med Kalmar

Tobias Aronsson stannar i Kalmar

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Topplaget Kalmar tog sig inte längre än till kvartsfinal. Där man gick förlorande ur serien när Södertälje avgjorde i match sju. Lagbygget i full rulle igen, nu väljer Kalmar att förlänga med succébacken.

– Riktigt bra debutsäsong och tog ett rejält kliv under säsongen. Det ska bli riktigt spännande att följa Tobbes fortsatta utveckling kommande säsong, säger Daniel Stolt, lagets sportchef, till klubbens hemsida.

Tobias Aronsson anslöt till Kalmar inför säsongen 2025/2026 efter en poängstark insats i Mariestad BoIS. Aronsson gjorde 17 poäng (6+11) under den senaste säsongen. Nu ser han själv ser fram emot en fortsättning i föreningen.

– Att förlänga med Kalmar känns otroligt bra. Att få fortsätta vara med på resan som klubben gör ska bli riktigt spännande. Jag ser framemot en ny säsong i Hatten tillsammans med alla fans, säger han till lagets sajt.

Kontraktförlängingen sträcker sig över säsongen 2026/2027.

