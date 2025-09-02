Klart: Poängspelaren byter till bottenkonkurrent

Östersund värvar från bottenkonkurrenten Almtuna.

Poängspelaren Oliver Kandergård, 27, är klar för spel i Jämtland.

– Det känns spännande att kunna addera Oliver in i truppen. Det är en spelare med sina största styrkor i offensiven, säger sportchef Rasmus Aro.

Oliver Kandergård byter till grön tröja i höst.

Foto: Bildbyrån

Det händer mycket i de bottentippade trupperna i Hockeyallsvenskan. Almtuna kom i gång sent med trupparbetet men har nu byggt en 23 man stor trupp, där man bara är ett par namn från klara.

Men en sak är nu helt säker. Oliver Kandergård kommer inte att spela i Gränby Ishall längre.

I stället kommer 27-åringen att spela för en absolut konkurrent, nämligen Östersunds IK. Det blev klart på tisdagen, med bara veckor till premiären.

”Det känns spännande”

Oliver Kandergård har stått för 65 poäng på tre säsonger i Almtuna, varav 30 i den senaste. Innan dess var han en poängspruta i Forshaga och Mariestad i Hockeyettan.

Därmed har ÖIK:s sportchef Rasmus Aro lyckats locka till sig forwarden från Värmland.

– Det känns spännande att kunna addera Oliver in i truppen. Det är en spelare med sina största styrkor i offensiven. Han är skicklig med puck och kan bryta mönster, säger Aro till klubbens hemsida.

Kandergård trycker på att just kontakten med Aro och tränare Michael ”Honken” Holmqvist bidragit till att han lockats dit.

– Det känns jättekul att ha skrivit på för ÖIK, jag har pratat med både Aro och ”Honken” under en tid nu och det känns väldigt bra och inspirerande att komma upp till Östersund.

När Kandergårds signatur har torkat på pappret i Aros kontor innebär det nu att man har 15 forwards på plats inför nästa säsong.

