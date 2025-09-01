Klart: Han blir AIK:s nya kapten

Oscar Nord blir kapten för AIK den kommande säsongen. Nyckelspelaren tar därmed över efter Filip Windlert som har lämnat föreningen.

– Jag tycker han visade förra året att han bar laget. Han tickar av alla boxar för en kapten, säger huvudtränaren Fredrik Hallberg i en direktsändning från AIK.

Oscar Nord blir ny kapten i AIK inför den kommande säsongen.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

AIK har gjort en ombyggnation inför den kommande säsongen. Kaptenen Filip Windlert har lämnat föreningen precis som ett antal andra ledande spelare från förra årets spelargrupp. Nästa år har nu också en ny kapten blivit utsedd. Det blir då Oscar Nord som tar över ”C:et”.

28-åringen går in på sin åttonde raka säsong i AIK och var förra säsongen en av lagets stora ledare på isen. Nu blir han alltså det även på sidan av isen.

Oscar Nord stod förra säsongen för 32 poäng i grundserien och ytterligare tio poäng i slutspelet. Där han också klev fram i avgörande ögonblick när AIK tog sig hela vägen till en final mot Djurgården.

– Otroligt bra. Ärofyllt och man känner en otrolig stolthet framför allt. Den här klubben betyder mycket för mig och jag har varit här ett bra tag. Det kändes som ett naturligt steg för mig och när jag fick frågan fanns det inte mycket att tänka på. Varm inombords blev jag, säger den nyblivna kaptenen själv.

Även nyförvärvet Anders Grölund får ett bokstav på bröstet, han blir nämligen assisterande kapten.

Source: Oscar Nord @ Elite Prospects