Klart: Bryter låneavtalet med SHL-talangen

Det blir ingett fortsatt lån i Mora för SHL-talangen Hugo Orrsten.

Örebro och Mora har enats om att bryta avtalet.

Hugo Orrsten.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mora meddelar via sin hemsida att man tillsammans med Örebro enats om att bryta låneavtalet för 19-årige Hugo Orrsten.



Forwarden lånades in på ett säsongslån för hela säsongen 2025/26, men har på slutet fått ont om istid och har de senaste två matcherna i Hockeyallsvenskan spelat sju respektive två minuter för dalalaget.



”Hugo lämnar Mora IK redan nu, då vi inte kan erbjuda den istid som krävs för hans fortsatta utveckling. Vi vill rikta ett stort tack till Hugo för hans tid och engagemang i Mora IK och önskar honom stort lycka till i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.

Uppges vara nära konkurrenten

Enligt uppgifter till Hockeynews är det i stället nära med en utlåning till allsvenska konkurrenten Vimmerby för 19-åringen.



Orrsten har noterats för fyra poäng (1+3) på 15 matcher för Mora den här säsongen. Förra säsongen spelade han sex matcher i SHL med Örebro, samtidigt som han öste in 67 poäng på 47 matcher i U20 Nationell med klubbens U20-lag.

Source: Hugo Orrsten @ Elite Prospects