Klart: Klubben förlänger med sportchefen

Rasmus Aro förlänger med Östersund.

Rasmus Aro anslöt till Östersunds IK inför säsongen 2025/2026 på ett tvåårsavtal. Redan nu står det klart att jämtlänningarna förlänger kontraktet med Aro.

- Det känns otroligt inspirerande att fortsätta arbetet med att utveckla den sportsliga verksamheten i föreningen. Jag och min familj trivs väldigt bra i Östersund och det ska bli väldigt kul att fortsätta arbeta med alla människor som är involverade på något sätt i föreningen. Jag är glad och tacksam för förtroendet att få fortsätta i rollen och kommer att göra mitt absolut bästa för att vi ska bli bättre. Vi ska arbeta hårt och målmedvetet för att lyckas, säger Aro till klubbens hemsida.

Östersund har sedan man tog klivet upp till Hockeyallsvenskan 2022 etablerat sig i ligan med placeringarna 12, 13, 12, 11, 10 där man förra säsongen för första gången nådde åttondelsfinal. Hittills den här songen har man spelat in 17 poäng på 14 matcher och ligger på en tionde plats, och har nyligen besegrat både AIK Hockey och Leksands IF på hemmaplan.

"Vi är väldigt glada över att Rasmus väljer att förlänga sitt kontrakt med ÖIK. Vi har ett stort förtroende för honom och det arbete han har gör för klubben. Under många år har vi målmedvetet byggt en verksamhet med en stabil ekonomisk grund, med ambitionen att successivt skapa förutsättningar för att ta nästa steg sportsligt. För oss är det självklart att Rasmus ska vara en del av den resan, och det ska bli väldigt spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma när förutsättningarna fortsätter att utvecklas.", skriver klubbens styrelse i en kommentar.

Det nya kontraktet är skrivet över säsongen 2027/2028.