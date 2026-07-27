KLART: Skyttekungen stannar i Vimmerby

Johan Mörnsjö blir kvar i Vimmerby.

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2024/25 gjorde Eddie Levin stor succé i Vimmerby HC genom dubbla klubbrekord i Hockeyallsvenskan (mål och poäng). Men till säsongen därpå försvann forwarden vidare till Kalmar. Nu har fansen hjälpt till för utfallet inte ska bli densamma med Johan Mörnsjö.

Efter de senaste veckornas insamling till "Årets supporterspelare" kommer ett glädjebesked från Vimmerby.

Insamlingen stängs på 101 950 kronor och skyttekungen från ifjol stannar därmed även till 2026/27-säsongen. Hans andra i klubben efter flytten från Östersund, där steget upp till allsvenskan kom via uppflyttning 2022.

"Som vi ofta säger: 'Bara för att vi är den minsta klubben i HockeyAllsvenskan behöver vi inte vara små och vi är många som precis har gjort något stort tillsammans", skriver Vimmerby på sin sajt.