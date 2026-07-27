Hockeyallsvenskan

KLART: Skyttekungen stannar i Vimmerby

Publicerad 27 juli 2026 11:09
Simon Eld
Simon Eld
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"Årets supporterspelare" i Vimmerby är nu helt klar. Lagets skyttekung från ifjol Johan Mörnsjö stannar genom ett nytt kontrakt.
"Tack till varenda en av er som bidrog, delade, hejade och trodde på att vi kunde göra det här tillsammans", skriver klubben.

Johan Mörnsjö blir kvar i Vimmerby.
Johan Mörnsjö blir kvar i Vimmerby.
Foto: Bildbyrån (montage).

2024/25 gjorde Eddie Levin stor succé i Vimmerby HC genom dubbla klubbrekord i Hockeyallsvenskan (mål och poäng). Men till säsongen därpå försvann forwarden vidare till Kalmar. Nu har fansen hjälpt till för utfallet inte ska bli densamma med Johan Mörnsjö.

Efter de senaste veckornas insamling till "Årets supporterspelare" kommer ett glädjebesked från Vimmerby. 

Insamlingen stängs på 101 950 kronor och skyttekungen från ifjol stannar därmed även till 2026/27-säsongen. Hans andra i klubben efter flytten från Östersund, där steget upp till allsvenskan kom via uppflyttning 2022.

"Som vi ofta säger: 'Bara för att vi är den minsta klubben i HockeyAllsvenskan behöver vi inte vara små och vi är många som precis har gjort något stort tillsammans", skriver Vimmerby på sin sajt.

Source: Johan Mörnsjö @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Vimmerby HC