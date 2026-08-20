Hockeyallsvenskan

KLART: Efter VIK – där hamnar Oskar Kvist

Publicerad 20 augusti 2026 13:56
Simon Eld
Simon Eld
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Oskar Kvist ska spela utanför Sverige för första gången i karriären. Efter två år i Västerås faller den SHL-erfarne forwardens val på Danmark och Aalborg Pirates.
– Det kommer att vara värdefullt för oss, säger svenske huvudtränaren Daniel Johansson.

Oskar Kvist flyttar till Danmark och Ålborg.
Oskar Kvist flyttar till Danmark och Ålborg.
Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Edvin Olofsson, Niklas Folin, Eric Hjorth, Alexander Lindelöf och Eric Engstrand får sällskap av ytterligare en svensk i Aalborg Pirates. Strax innan 2026/27 sätter igång presenteras nu nämligen Oskar Kvist, senast i Västerås IK

25-åringe med SHL-erfarenhet från tiden i Brynäs IF lämnar därmed Sverige för första gången i karriären.

– Oskar är en stor och stark forward som jobbar extremt hårt för laget. Han spelar med hög intensitet, är ansvarsfull i båda riktningarna och kan användas i många olika situationer. Han är stark i penalty kill och är villig att göra det jobb som krävs för att vinna ishockeymatcher. Samtidigt bidrar han med erfarenhet, fysik och ledarskap, vilket kommer att vara värdefullt för oss, säger svenske huvudtränaren Daniel Johansson i lagets sociala kanaler.

Kvist, född i Gävle, tog sig till en plats i JVM-truppen 2021 och följde också med Brynäs ner i Hockeyallsvenskan efter 132 SHL-framträdanden. Därefter hamnade han i Västerås där 29 poäng trillade in över två säsonger och 108 matcher. 

Även Niklas Folin, Alexander Lindelöf och Eric Engstrand har en bakgrund i VIK. Nu blir de alla lagkamrater i Danmark. 

Source: Oskar Kvist @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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