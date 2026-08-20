KLART: Efter VIK – där hamnar Oskar Kvist

Oskar Kvist flyttar till Danmark och Ålborg.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Edvin Olofsson, Niklas Folin, Eric Hjorth, Alexander Lindelöf och Eric Engstrand får sällskap av ytterligare en svensk i Aalborg Pirates. Strax innan 2026/27 sätter igång presenteras nu nämligen Oskar Kvist, senast i Västerås IK.

25-åringe med SHL-erfarenhet från tiden i Brynäs IF lämnar därmed Sverige för första gången i karriären.

– Oskar är en stor och stark forward som jobbar extremt hårt för laget. Han spelar med hög intensitet, är ansvarsfull i båda riktningarna och kan användas i många olika situationer. Han är stark i penalty kill och är villig att göra det jobb som krävs för att vinna ishockeymatcher. Samtidigt bidrar han med erfarenhet, fysik och ledarskap, vilket kommer att vara värdefullt för oss, säger svenske huvudtränaren Daniel Johansson i lagets sociala kanaler.

Kvist, född i Gävle, tog sig till en plats i JVM-truppen 2021 och följde också med Brynäs ner i Hockeyallsvenskan efter 132 SHL-framträdanden. Därefter hamnade han i Västerås där 29 poäng trillade in över två säsonger och 108 matcher.

Även Niklas Folin, Alexander Lindelöf och Eric Engstrand har en bakgrund i VIK. Nu blir de alla lagkamrater i Danmark.