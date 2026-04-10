Öste in poäng i Hockeyettan – är nu klar för moderklubben

Efter en säsong i NAHL och en vända i Hockeyettan är Calle Karlsson klar för moderklubben IK Oskarshamn.

– Det har varit en dröm att få spela i a-laget sedan man var liten, säger hemvändaren till klubbens sajt.

Calle Karlsson är klar för IK Oskarshamn

Under säsongen 2023/2024 gjorde Calle Karlsson både SHL och a-lagsdebut med IK Oskarshamn. Därefter åkte forwarden över till USA där han gjorde en säsong med Rochester Jr. Americans. Att Karlsson kan göra poäng är ett faktum, det blev 73 poäng (31+42) i NAHL på 59 matcher.

Säsongen därpå var han tillbaka i Sverige och gjorde en säsong med Borlänge i Hockeyettan. Även där blev det en bra poängskörd för 22-åringen. På 38 omgångar blev det 54 poäng (29+25).

Nu vänder han hem till sin moderklubb IK Oskarshamn.

– Det är skitkul. Det har varit en dröm att få spela i a-laget sedan man var liten. Man vill ju bara att säsongen ska börja direkt. Man är mest taggad, säger Calle Karlsson till IKO:s hemsida.

Klubbens sportchef Arsi Piispanen menar att Karlsson har utvecklats som spelare i det fysiska spelet.

– Calle har haft en fin resa som hockeyspelare så här långt. Han är en late bloomer som utvecklades mycket under sina år som junior. Den utvecklingen har han fortsatt med och bevisat att han kan producera även i seniorhockey. Under hans år i USA lärde han sig mycket om det fysiska spelet och hur han kan använda sin storlek. Han har blivit mycket rakare på sättet han spelar hockey och det passar in på det vi vill fortsätta att göra här, säger sportchefen till sajten.

Kontraktet sträcker sig fram till 2028.

