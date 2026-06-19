KLART: Backen presenterad av Kalmar

Kim Johansson klar för Kalmar HC. Foto: Bildbyrån.

Det har ryktats ett nu, men nu är Kim Johansson presenterad av Kalmar. 28-åringen, med Luleå Hockey som moderklubb, kommer närmast från spel i Finland med Jokerit. Där har han skrapat ihop 47 poäng på 96 matcher över två säsonger.

- Kim kommer bli en viktig spelare hos oss med sin erfarenhet och rutin. Det är en stark skridskoåkare med offensiv uppsida som säkerligen kommer leverera en hel del poäng för oss. Att Kim väljer att skriva två år med oss känns riktigt bra, säger general manager Daniel Stolt till hemsidan.

Kim Johansson har sedan tidigare 7 säsonger och 288 matcher för Västerviks IK, HC Vita Hästenoch IF Björklöven i Hockeyallsvenskan. Han har också 44 matcher i SHL och ett SM-silver med Luleå från 2022.

-Känns grymt kul att få komma till Kalmar. En förening som vill framåt och har ambitioner, vilket var det som lockade mest! När Daniel ringde kände jag direkt att det skulle passa bra för mig och familjen. Ska bli grymt kul att stå på rätt sida i Hatstore arena och få återuppleva atmosfären som hemmaspelare, säger Kim Johansson.