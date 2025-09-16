Axel Håkansson hjälpte Troja-Ljungby till Hockeyallsvenskan i våras.

Nu lånas den 21-årige forwarden ut till Hockeyettan-klubben HC Dalen.

Axel Håkansson.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Den hockeyallsvenska nykomlingen Troja-Ljungby meddelar via sin hemsida att den 21-årige forwarden Axel Håkansson lånas ut till Hockeyettan-klubben HC Dalen.

Lånet gäller tills vidare.

– Som ett led i att skapa speltid får våra spelare och på så sätt också säkerställa deras individuella utveckling så fortsätter vi jobba med utlåning av våra kontrakterade spelare. Från och med idag så kommer Axel Håkansson att vara i HC Dalen för träning och match tills vidare, säger sportchefen Tobias Johansson till sajten.

Son till klubbikonen

Beskedet kommer tre dagar innan Troja-Ljungby inleder säsongen i Hockeyallsvenskan med en bortapremiär mot Vimmerby.

– Dialogen med HC Dalen har varit väldigt bra då vi önskar att Axel skall få spela stora minuter i alla olika delar av spelet för att skapa sig möjligheter att slå sig in i IF Troja Ljungby. Axel har själv fått vara med och diskutera vilken miljö som skulle passa honom bäst, säger Tobias Johansson.

Axel Håkansson har Troja-Ljungby som moderklubb och det är den enda klubben han hittills har representerat under sin karriär. Förra säsongen spelade Håkansson 38 matcher i Hockeyettan och noterades för elva poäng (4+7). I slutspelet blev det sedermera 13 matcher utan poäng för forwarden, som är son till Troja-ikonen Daniel Håkansson som under sin karriär spelade 18 säsonger i klubben och har sitt tröjnummer 15 pensionerat av klubben.