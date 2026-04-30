Klart: Förlänger – trots ryktena

Nybro Viking har gjort klart med en förlängning. Alexander Molldén stannar i klubben – trots rykten om Kristianstad.

– Jag är mycket glad att fortsätta i föreningen, säger backen till lagets hemsida.

Alexander Molldén kom till Nybro inför säsongen 2023/2024 och har gjort tre säsonger med klubben. Nu kan föreningen presentera nyheten att 30-åringen stannar i laget.

– Jag är mycket glad att fortsätta i föreningen. Nybro ligger mig varmt om hjärtat och känns verkligen som hemma. Jag ser fram emot att fortsätta resan tillsammans, säger Molldén till klubbens sajt.

Det hela kommer trots att en flytt hem till moderklubben Kristianstad ”funnits på tapeten”, enligt Barometern.

”Han står för många saker som vi finner viktiga”

Under den föregående säsongen noterades backen för 11 poäng (2+9) efter 47 omgångar.

– Jag har haft dialog med Molle och hans agent under en tid och har nu funnit en lösning vilket jag är glad för. Molle gjorde det bra föregående säsong och loggade mycket istid. Han står för många saker som vi finner viktiga för att vara en del av Nybro Vikings. Utöver spelaren så är Molle otroligt uppskattad som person skapar god stämning och är en fantastisk lagkamrat, säger Mikael Aaro, lagets sportchef, till lagsidan.

Kontraktet sträcker över säsongen 2026/2027.