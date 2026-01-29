KLART: IKO lånar back från Hockeyettan

23-årige David Rosander kommer att spela resten av säsongen i IK Oskarshamn. Klubben bekräftar nu lånet från HC Dalen i Hockeyettan.

– Vi får in en ödmjuk kille som vill ta nästa steg och vill fortsätta att utvecklas hos oss, säger sportchefen Arsi Piispanen.

David Rosander förstärker backsidan i IK Oskarshamn. Foto: Buldbyrån/Suvad Mrkonji.

Isac Jonsson och Lukas Vesterlund ut. Wille Johansson och David Rosander in.

IK Oskarshamn har varit aktiva på marknaden inför deadline 15 februari. Trejden med Almtuna där man fick in Georgsson följdes av ett lån från Färjestad, och sedan uppgifter om en ny back. Nu har klubben även bekräftat det sistnämnda, där 23-årige HC Dalen-backen Rosander kommer in på lån.

Avtalet, och överenskommelsen med Hockeyettan-klubban, gäller över resterande del av säsongen.

– David har gjort en stark säsong i Dalen och vi är tacksamma över att vi kunde hitta en lösning där David kan spela för oss resten av säsongen. Vi får in en ödmjuk kille som vill ta nästa steg och vill fortsätta att utvecklas hos oss, säger sportchefen Arsi Piispanen på lagets sajt under torsdagen.

SHL-debuteade i Leksand

David Rosander var kvar i moderklubben, Vänersborgs HC, till 2018, då han klev in i Leksands juniorverksamhet. Där slog han sig fram till nio framträdanden i SHL, innan det bar av till Kalmar, Borås och HC Dalen i Hockeyettan.

Utöver 17 poäng (5+12) på 20 matcher i den serien, har Rosander även varit på lån i Nybro under 2025/26. Detta under ett tre matcher långt lån. Han noterades inte för några poäng då.

I samband med lånet meddelar även HC Dalen att man förlängt sitt avtal med Rosander över säsongen 2026/27.